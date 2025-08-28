Хотел скрыть и выбросил в кусты: карагандинца задержали бойцы спецназа (видео)

В Караганде полиция зафиксировала попытку скрыть травматический пистолет, выбросив его в кусты. Водителя задержали бойцы спецподразделения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Караганде в рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области при поддержке патрульных полка ПП и бойцов спецподразделения "Арлан" задержали 29-летнего жителя города.

"По оперативной информации, во время остановки автомобиля патрульными водитель попытался незаметно выбросить в кусты неизвестный предмет. Благодаря бдительности полицейских при осмотре территории был обнаружен травматический пистолет, который мужчина пытался скрыть", - отметили в МВД.

Попытка избавиться от оружия непосредственно перед остановкой вызвала закономерные подозрения у правоохранителей. В настоящее время начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Жамбылской области после погони задержали водителя. Его подозревают в перевозке незарегистрированного оружия и попытке избавиться от него. Сотрудники полиции обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра.

В Алматы осудили экс-полицейских, которых ранее обвиняли в похищении оружия. Конфискованное по решению суда оружие должно было уничтожаться, но бывшие сотрудники сбывали его. Среди похищенного - пистолеты Макарова, автоматы Калашникова, патроны, гранаты и другие виды огнестрельного оружия.

