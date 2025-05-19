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Полицейские торговали конфискованным оружием в Алматы

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Пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: edwardolive / Getty Images

В Алматы осудили полицейских, которых ранее обвиняли в похищении оружия. Оружие, которое должно было быть уничтожено, бывшие полицейские сбывали, передает NUR.KZ.

Материалы дела опубликованы в судебном кабинете на сайте Верховного суда.

На скамье подсудимых оказался заведующий складом хранения вещественных доказательств Ж., криминалист Ш. и водитель А.

В приговоре сообщается, что оружие было конфисковано по решению суда и передано на хранение, а далее должно было быть уничтожено. Однако оружие похищалось, а затем его сбывали, отмечается в релизе.

Среди похищенного оружия - пистолеты Макарова, автоматы Калашникова, патроны, гранаты и другие виды огнестрельного оружия. Всего в материалах дела фигурируют 50 единиц.

В суде Ж. частично признал вину, Ш. полностью признал вину, а А. признал вину лишь частично.

Приговор был вынесен еще в апреле этого года. Тогда суд приговорил всех троих участников дела к лишению свободы. Так, Ж. получил 8 лет лишения свободы, Ш. осужден на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, а А. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Всех фигурантов дела лишили специальных званий.

Между тем 6 мая по делу поступила апелляционная жалоба в горсуд Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Департаменте полиции Алматы выявили недостачу оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ тогда сообщили, что информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности.

Однако пропажа все же была обнаружена. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246481-eks-policeyskih-osudili-za-pohishchenie-i-sbyt-oruzhiya-v-almaty/