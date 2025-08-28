Беременную мать троих детей отправили за решетку в Семее
Желая получить грант или льготу, абитуриенты платили за "помощь в поступлении" от 200 тыс. до 1,2 млн тенге, но стали жертвами мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о многократных фактах мошенничества рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Семея.
"С апреля 2024 года по февраль 2025 года подсудимая обманывала граждан, обещая за денежное вознаграждение оказать помощь в поступлении в университет на грант и льготную основу", - установил суд.
По материалам суда, используя доверительные отношения с родственниками и знакомыми, а также распространяя ложные сведения через мессенджеры, она получила от 27 потерпевших значительные суммы - от 200 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге.
"Деньги подсудимая присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению, обязательств перед потерпевшими не выполняла. Часть средств потерпевшим была возмещена", - уточнили в суде.
Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 пунктом 4 статьи 190 УК "Мошенничество, совершенное неоднократно, в крупном размере".
С учетом признания вины, раскаяния, беременности и наличия на иждивении троих малолетних детей суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, в пользу потерпевших удовлетворены гражданские иски на общую сумму нанесенного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее несколько человек обвинили в мошенничестве частный учебный центр, обещавший 100-процентную гарантию на поступление в казахстанские вузы.
В Астане задержали мужчину, подозреваемого в обмане более 25 абитуриентов, которые платили за "гарантированные" образовательные гранты. Деньги передавались через посредников.
В Алматы вокруг частного образовательного центра разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Казахстанцы заплатили миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. В итоге никто никуда не поехал.
