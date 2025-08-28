Беременную мать троих детей отправили за решетку в Семее

Желая получить грант или льготу, абитуриенты платили за "помощь в поступлении" от 200 тыс. до 1,2 млн тенге, но стали жертвами мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о многократных фактах мошенничества рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Семея.

"С апреля 2024 года по февраль 2025 года подсудимая обманывала граждан, обещая за денежное вознаграждение оказать помощь в поступлении в университет на грант и льготную основу", - установил суд.

По материалам суда, используя доверительные отношения с родственниками и знакомыми, а также распространяя ложные сведения через мессенджеры, она получила от 27 потерпевших значительные суммы - от 200 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге.

"Деньги подсудимая присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению, обязательств перед потерпевшими не выполняла. Часть средств потерпевшим была возмещена", - уточнили в суде.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 пунктом 4 статьи 190 УК "Мошенничество, совершенное неоднократно, в крупном размере".

С учетом признания вины, раскаяния, беременности и наличия на иждивении троих малолетних детей суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, в пользу потерпевших удовлетворены гражданские иски на общую сумму нанесенного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее несколько человек обвинили в мошенничестве частный учебный центр, обещавший 100-процентную гарантию на поступление в казахстанские вузы.

В Астане задержали мужчину, подозреваемого в обмане более 25 абитуриентов, которые платили за "гарантированные" образовательные гранты. Деньги передавались через посредников.

В Алматы вокруг частного образовательного центра разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Казахстанцы заплатили миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. В итоге никто никуда не поехал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.