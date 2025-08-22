Больше 25 абитуриентов остались без грантов и денег в Астане

В Астане задержали мужчину, подозреваемого обмане более 25 абитуриентов, которые платили за "гарантированные" образовательные гранты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, в столице полицейские задержали 34-летнего мужчину. По данным полиции, он обещал помочь получить гранты на обучение в бакалавриате и магистратуре.

"Мужчина уверенно консультировал по телефону, гарантировал поступление и требовал крупные суммы за свои "услуги". Деньги передавались через посредников, после чего злоумышленник переставал выходить на связь", - пояснили в МВД.

Так, одна из потерпевших передала ему 1 млн тенге за "гарантированный" грант в магистратуру. Получив деньги, мошенник скрылся.

"В настоящее время его личность установлена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", - добавили в ведомстве.

Полиция напоминает, что государственные образовательные гранты предоставляются исключительно по конкурсу. Получить грант "в обход правил" невозможно. Попытки решить вопрос незаконным путем не только приводят к финансовым потерям, но и влекут ответственность по закону.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 000 МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, в Астане 33-летнюю женщину подозревают в том, что она обещала решить вопрос с переводом студентов на государственный образовательный грант благодаря своим влиятельным связям.

А в прошлом году мошенник взял крупную сумму денег у сельчан за поступление на грант в престижный вуз. Подозреваемого задержали столичные полицейские.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.