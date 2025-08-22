Больше 25 абитуриентов остались без грантов и денег в Астане
Опубликовано:
В Астане задержали мужчину, подозреваемого обмане более 25 абитуриентов, которые платили за "гарантированные" образовательные гранты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили на медиапортале МВД, в столице полицейские задержали 34-летнего мужчину. По данным полиции, он обещал помочь получить гранты на обучение в бакалавриате и магистратуре.
"Мужчина уверенно консультировал по телефону, гарантировал поступление и требовал крупные суммы за свои "услуги". Деньги передавались через посредников, после чего злоумышленник переставал выходить на связь", - пояснили в МВД.
Так, одна из потерпевших передала ему 1 млн тенге за "гарантированный" грант в магистратуру. Получив деньги, мошенник скрылся.
"В настоящее время его личность установлена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", - добавили в ведомстве.
Полиция напоминает, что государственные образовательные гранты предоставляются исключительно по конкурсу. Получить грант "в обход правил" невозможно. Попытки решить вопрос незаконным путем не только приводят к финансовым потерям, но и влекут ответственность по закону.
Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 000 МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Напомним, в Астане 33-летнюю женщину подозревают в том, что она обещала решить вопрос с переводом студентов на государственный образовательный грант благодаря своим влиятельным связям.
А в прошлом году мошенник взял крупную сумму денег у сельчан за поступление на грант в престижный вуз. Подозреваемого задержали столичные полицейские.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2278140-bolshe-25-abiturientov-ostalis-bez-grantov-i-deneg-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах