"Призы никто не получил": блогер в Атырау лишилась свободы из-за онлайн-розыгрышей

В Атырау вынесли приговор местной жительнице, которая проводила розыгрыши призов в соцсетях, но обещанное в действительности никто не получил, сообщает издание "Ақ Жайық".

По информации местного издания, известная под ником Takitok блогер устраивала онлайн-розыгрыши и акции, обещая подписчикам бытовую технику, украшения и даже помощь многодетным семьям.

"Для участия требовались денежные переводы, однако призы так никто и не получил. В ходе расследования установлено 68 потерпевших, сумма ущерба варьировалась от нескольких тысяч до сотен тысяч тенге", - сказано в публикации.

Суд признал женщину виновной по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Ей назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.

Напомним, в марте этого года казахстанских блогеров предупредили о штрафах и конфискации из-за проведения лотерей.

А на прошлой неделе Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

"Г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.

