"Призы никто не получил": блогер в Атырау лишилась свободы из-за онлайн-розыгрышей
Опубликовано:
В Атырау вынесли приговор местной жительнице, которая проводила розыгрыши призов в соцсетях, но обещанное в действительности никто не получил, сообщает издание "Ақ Жайық".
По информации местного издания, известная под ником Takitok блогер устраивала онлайн-розыгрыши и акции, обещая подписчикам бытовую технику, украшения и даже помощь многодетным семьям.
"Для участия требовались денежные переводы, однако призы так никто и не получил. В ходе расследования установлено 68 потерпевших, сумма ущерба варьировалась от нескольких тысяч до сотен тысяч тенге", - сказано в публикации.
Суд признал женщину виновной по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Ей назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.
Напомним, в марте этого года казахстанских блогеров предупредили о штрафах и конфискации из-за проведения лотерей.
А на прошлой неделе Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
"Г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2279844-bloger-ne-otdala-podpischikam-obeshchannye-prizy-i-lishilis-svobody-na-zapade-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах