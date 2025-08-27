Супруги попросили родственника установить приложения и оказались должны 3 млн тенге

В Акмолинской области семейная пара попросила у родственника помощи в установке мобильных приложений. Потом они узнали о задолженности на 3 млн тенге по оформленным на них кредитам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 августа в отдел полиции Буландынского района поступили два заявления от супругов, проживающих в районе.

Сельчане сообщили, что на их имена неизвестное лицо оформило онлайн-займы в микрофинансовых организациях: на женщину - три микрокредита на сумму 660 тысяч тенге, на ее супруга - на сумму 748 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого.

"Им оказался несовершеннолетний житель Макинска, являющийся родственником потерпевших", - отметили в ДП Акмолинской области.

Предварительно установлено, что ранее супруги обратились к молодому человеку за помощью в установке мобильных приложений и замене SIM-карт.

"Под предлогом прохождения верификации он оформил на их имя онлайн-займы, указав их старые номера телефонов", - отметили в ведомстве.

В результате потерпевшие длительное время не знали о долге. Лишь после поступления уведомлений на новые номера они узнали о задолженности на сумму порядка 3 миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обманула свекровь и оформила на нее несколько кредитов. Подсудимая вину признала в полном объеме, а доказательства по делу не оспаривала.

В Восточном Казахстане 28-летнюю местную жительницу, мать 5 детей, осудили за мошенничество - она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия.

