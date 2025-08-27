Тайные собрания проводили в колонии в Шымкенте
Осужденному отцу 5 детей, содержащемуся в колонии в Шымкенте, дали еще один срок за призывы к экстремистской деятельности во время тайных собраний, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрел межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Подсудимому вменялось обвинение в вербовке в целях организации экстремистской деятельности (ч.1 ст.259 УК РК).
"Подсудимый в апреле и мае 2025 года, отбывая наказание в учреждении №54, проводил тайные собрания, где распространял радикальные взгляды, относящиеся к взглядам экстремистской организации, тем самым вербовал участников собрания в целях организации экстремистской деятельности", - установил суд.
Вина подсудимого доказывалась собранными по уголовному делу документами.
Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Подсудимый свою вину признал и просил о нестрогом наказании.
Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд признал наличие на иждивении подсудимого 5 малолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд посчитал рецидив преступлений.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет. С применением ст.60 УК окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее осужденные сломали камеры видеонаблюдения в колонии в Актобе. Один из заключенных сделал это дважды. В итоге мужчинам увеличили сроки заключения - в местах лишения свободы они проведут еще 7 с половиной лет.
А в области Абай к лишению свободы от 8 до 13 лет приговорили восьмерых уже осужденных ранее казахстанцев за вымогательство у других отбывающих наказание. Деньги добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные собрания.
