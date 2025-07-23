Осужденным увеличили сроки за сломанные камеры видеонаблюдения в Актобе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Осужденным увеличили сроки за сломанные камеры видеонаблюдения в Актобе

      Опубликовано:

      Колония
      Колония. Иллюстративное фото: OskariVara / Getty Images

      В Актобе осужденные сломали камеры видеонаблюдения в колонии. Один из заключенных сделал это дважды. В итоге мужчинам увеличили сроки заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальные прокуроры прокуратуры Актюбинской области окончили уголовное дело по факту повреждения видеокамер осужденными учреждения №8.

      В ноябре 2024 года осужденный за убийство с осужденным за грабеж и кражу, находясь в камере учреждения №8 в Актобе, с целью нарушения установленного режима содержания умышленно повредили систему видеонаблюдения и ее компоненты.

      Аналогично в декабре 2024 года этот же осужденный за убийство, находясь в прогулочном дворике колонии, с целью нарушения установленного режима содержания намеренно повредил систему видеонаблюдения. 

      По всем указанным фактам провели досудебные расследования по ч.3 ст.428-1 УК (Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания). 

      16 мая приговором суда №2 Актобе мужчин признали виновными. Их приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы в совокупности с ранее назначенными сроками.

      Отметим, что по ч.3 ст.428-1 УК РК умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

      Ранее стало известно, что алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.