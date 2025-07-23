Осужденным увеличили сроки за сломанные камеры видеонаблюдения в Актобе

В Актобе осужденные сломали камеры видеонаблюдения в колонии. Один из заключенных сделал это дважды. В итоге мужчинам увеличили сроки заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальные прокуроры прокуратуры Актюбинской области окончили уголовное дело по факту повреждения видеокамер осужденными учреждения №8.

В ноябре 2024 года осужденный за убийство с осужденным за грабеж и кражу, находясь в камере учреждения №8 в Актобе, с целью нарушения установленного режима содержания умышленно повредили систему видеонаблюдения и ее компоненты.

Аналогично в декабре 2024 года этот же осужденный за убийство, находясь в прогулочном дворике колонии, с целью нарушения установленного режима содержания намеренно повредил систему видеонаблюдения.

По всем указанным фактам провели досудебные расследования по ч.3 ст.428-1 УК (Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания).

16 мая приговором суда №2 Актобе мужчин признали виновными. Их приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы в совокупности с ранее назначенными сроками.

Отметим, что по ч.3 ст.428-1 УК РК умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее стало известно, что алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года.

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