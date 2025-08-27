Сына Храпунова признали виновным в суде США по иску от города Алматы и "БТА Банка"
Сына экс-акима Алматы Виктора Храпунова, Ильяса, признали виновным в суде США по иску от города Алматы и "БТА Банка", передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст РК.
По информации ведомства, 6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов - города Алматы и АО "БТА Банк". Таким образом признал Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду.
"В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить 221 285 долларов, Федеральный судья Джон Г. Келтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций. Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду.
Напомним, в прошлом году "БТА Банк" и город Алматы победили в американском суде. Пособников Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обязали выплатить 32 млн долларов США.
Летом прошлого года переданное Храпуновым имущество на 3 млрд тенге вернули в собственность государства - был возвращен комплекс Скорой медицинской помощи.
