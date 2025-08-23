Загадочное исчезновение подростка в Алматы: у матери и полиции разные версии
В Сети появилась информация о том, что в Алматы в конце июля пропал 16-летний подросток. Парня нашли вчера. Его мать заявила о похищении. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Qumash было опубликовано сообщение матери несовершеннолетнего. Женщина рассказала, что сын пропал 28 июля, а нашла она его 22 августа. По ее словам, в день исчезновения к подростку возле мусорки подошли трое мужчин и насильно посадили машину, отобрав ключи от дома и 500 тенге. Затем его вывезли в Шымкент, где держали в погребе.
"Если он начинал кричать, били и обжигали ноги зажигалкой", - говорит алматинка.
Потом, утверждает женщина, сына повезли в Туркестан, а на заправке он смог сбежать.
В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в начале августа в полицию поступило заявление матери о безвестном исчезновении ее сына.
"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин (сын заявительницы о пропаже) является фигурантом уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества в особо крупном размере. Учитывая его несовершеннолетний возраст, ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако он нарушил данную меру и скрылся. Впоследствии судом санкция была изменена на содержание под стражей", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время разыскиваемый установлен и задержан. По результатам медицинского осмотра телесных повреждений у него не выявлено, состояние здоровья удовлетворительное.
"Что касается распространяемой информации о якобы похищении, по данному факту проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка", - отметили в ДП Алматы.
В полиции предупредили, что за распространение заведомо ложных сведений законодательством предусмотрена ответственность. Граждан и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Восточно-Казахстанской области нашли пропавшего подростка. 15-летний парень ушел из дома и жил в заброшенном здании. Все это время его искали более 500 человек. В полиции сообщили, что подросток ушел из дома, чтобы побыть в одиночестве. Его самочувствие в порядке, он вернулся к матери. С ним и его родителями провели беседу о предотвращении подобных ситуаций в будущем.
А в Кокшетау полицейские вернули домой без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Он перенес непростую операцию и передвигается с тростью. Сестра пропавшего выразила стражам порядка слова благодарности.
