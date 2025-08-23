Загадочное исчезновение подростка в Алматы: у матери и полиции разные версии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Загадочное исчезновение подростка в Алматы: у матери и полиции разные версии

      Опубликовано:

      Подросток
      Подросток. Иллюстративное фото: Ole Schwander/Getty Images

      В Сети появилась информация о том, что в Алматы в конце июля пропал 16-летний подросток. Парня нашли вчера. Его мать заявила о похищении. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале Qumash было опубликовано сообщение матери несовершеннолетнего. Женщина рассказала, что сын пропал 28 июля, а нашла она его 22 августа. По ее словам, в день исчезновения к подростку возле мусорки подошли трое мужчин и насильно посадили машину, отобрав ключи от дома и 500 тенге. Затем его вывезли в Шымкент, где держали в погребе.

      "Если он начинал кричать, били и обжигали ноги зажигалкой", - говорит алматинка.

      Потом, утверждает женщина, сына повезли в Туркестан, а на заправке он смог сбежать.

      В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в начале августа в полицию поступило заявление матери о безвестном исчезновении ее сына.

      "В ходе проверки установлено, что указанный гражданин (сын заявительницы о пропаже) является фигурантом уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества в особо крупном размере. Учитывая его несовершеннолетний возраст, ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако он нарушил данную меру и скрылся. Впоследствии судом санкция была изменена на содержание под стражей", - рассказали в пресс-службе ведомства.

      В настоящее время разыскиваемый установлен и задержан. По результатам медицинского осмотра телесных повреждений у него не выявлено, состояние здоровья удовлетворительное.

      "Что касается распространяемой информации о якобы похищении, по данному факту проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка", - отметили в ДП Алматы.

      В полиции предупредили, что за распространение заведомо ложных сведений законодательством предусмотрена ответственность. Граждан и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам информации.

      Ранее в Восточно-Казахстанской области нашли пропавшего подростка. 15-летний парень ушел из дома и жил в заброшенном здании. Все это время его искали более 500 человек. В полиции сообщили, что подросток ушел из дома, чтобы побыть в одиночестве. Его самочувствие в порядке, он вернулся к матери. С ним и его родителями провели беседу о предотвращении подобных ситуаций в будущем.

      А в Кокшетау полицейские вернули домой без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Он перенес непростую операцию и передвигается с тростью. Сестра пропавшего выразила стражам порядка слова благодарности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.