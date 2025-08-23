ЧП в аэропорту Актау: борт, где было около 200 человек, проверяли из-за женщины с младенцем

ЧП случилось в аэропорту Актау: пассажирка с младенцем сообщила о бомбе на борту. Инцидент подтвердили в ДП на транспорте, передает Lada.kz.

Как отмечает издание, инцидент произошел на рейсе Актау - Шымкент авиакомпании Scat, на борту которого находилось около 200 пассажиров.

По поступившей в редакцию информации, после посадки на борт в аэропорту Актау одна из пассажирок 1998 года рождения, летевшая с младенцем, заявила о взрывном устройстве в самолете.

После этого всех людей, в том числе экипаж, экстренно высадили, а воздушное судно более пяти часов проверяли специалисты. На место прибыли спецслужбы. В итоге ничего обнаружено не было.

Пассажиры считают, что у матери малыша могло произойти эмоциональное расстройство, что и привело к ее заявлению. Они сообщили, что женщина была задержана правоохранителями.

В ДП на транспорте подтвердили факт. В ведомстве рассказали, что линейный отдел полиции на станции Мангистау возбудил уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Расследование продолжается. Другие детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в Алматы подросток во время посадки на рейс по маршруту Алматы - Караганда заявил, что у его друга имеется бомба. В результате посадка была приостановлена, все пассажиры высажены, проведена проверка воздушного судна. В связи с необходимостью выполнения соответствующих процедур рейс был задержан на 2 часа 44 минуты. Законный представитель несовершеннолетнего заявил, что готов возместить причиненный ущерб.

