Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу инспекции транспортного контроля и его заместителя осудили в ВКО

Опубликовано:

Молоток судьи и наручники на столе
Молоток судьи и наручники. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Осуждены должностные лица инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

12 июля т.г. Восточно-Казахстанским областным судом вынесен приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области Нуралиева Б. и его заместителя Туракбаева А.

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге.

Приговором суда Нуралиеву Б. и Туракбаеву А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138673-glavu-inspekcii-transportnogo-kontrolya-i-ego-zamestitelya-osudili-v-vko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie