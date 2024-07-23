Главу инспекции транспортного контроля и его заместителя осудили в ВКО

Осуждены должностные лица инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

12 июля т.г. Восточно-Казахстанским областным судом вынесен приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области Нуралиева Б. и его заместителя Туракбаева А.

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге.

Приговором суда Нуралиеву Б. и Туракбаеву А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.