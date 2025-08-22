Полиция Шымкента отреагировала на видео с "депутатом" на Lexus с "777"

В Сети появилось видео с нарушениями на дороге в Шымкенте. Отмечается, что пользователи на кадрах узнали депутата районного маслихата Туркестанской области. Ситуацию прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Как отмечается в Telegram-канале Kozachkov offside, в Шымкенте сняли на видео странное поведение водителя Lexus с "красивым номером" с тремя семерками.

"Во-первых, из его автомобиля вышел человек прямо на перекрестке, во-вторых, он и пассажир не пристегнуты, в-третьих, автомобиль как будто стоит на полосе встречного движения", - отмечается в канале.

Также здесь указывается, что на видео пользователи узнали депутата районного маслихата Туркестанской области.

В ДП Шымкента корреспонденту NUR.KZ сообщили, что полицией установлен водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения.

По результатам проверки он привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РК: управление транспортным средством с подложными регистрационными номерами, движение по встречной полосе, отсутствие обязательного страхования, неиспользование ремня безопасности, движение задним ходом в запрещенных местах, а также невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед началом движения.

Автомобиль изъят и водворен на штрафную стоянку.

С водителем проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий.

"Полиция подчеркивает: закон един для всех. Любое нарушение ПДД будет выявляться и пресекаться независимо от должности, статуса или социального положения.

Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, так как от этого напрямую зависит безопасность на дорогах", - обратились в ДП Шымкента.

Добавим, что в полиции не подтвердили, но и не опровергли, что нарушителем был депутат маслихата.

Ранее в Алматы устроили ночные гонки - полиция остудила "звезд" соцсетей и привлекла к ответственности за демонстративное нарушение ПДД. Среди нарушений - резкие перестроения без сигналов, выезд на встречную полосу, пренебрежение мерами безопасности и элементарными нормами уважения к другим участникам движения. Все водители и пассажиры были установлены и доставлены в полицию. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. По каждому факту проведено разбирательство, в результате которого нарушителям вменены соответствующие правонарушения с учетом всех обстоятельств.

А карагандинец бросил вызов полиции и поплатился за это. Водитель выложил видео со своими нарушениями ПДД и написал: "Поймайте меня, если сможете". Полицейские отреагировали на ролик и установили личность лихача в кратчайшие сроки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.