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    Происшествия

      Водитель получил штраф за работу таксистом в Шымкенте

      Опубликовано:

      Водитель с навигатором
      Таксист. Иллюстративное фото: DuKai photographer / Getty Images

      В Шымкенте водитель получил штраф за работу таксистом без лицензии. В ходе проверки было установлено, что он перевозил пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.1 ст.463 КоАП рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента.

      В мае 2025 года на улице Гидролизная в Шымкенте был остановлен и проверен автомобиль Nexia Ravon.

      "В результате установлено, что водитель перевозил пассажиров, то есть осуществлял деятельность такси без лицензии", - уточнили в суде.

      В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

      Суд признал его виновным. С применением ч.2 ст.829-11 КоАП мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 41 286 тенге. Постановление еще не вступило в законную силу.

      Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

      В соответствии с ч.2 ст.829-11 КоАП суд вправе сократить размер административного штрафа, наложенного на лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, но не более чем на 30% от общей суммы штрафа.

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