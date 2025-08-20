455 кг осетра нашли в багажнике Toyota Land Cruiser в Мангистау

В Мангистауской области крупную партию рыб осетровых пород изъяли из багажника автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, природоохранная прокуратура Мангистауской области 10 августа при взаимодействии с сотрудниками РГП "Охотзоопром" в целях пресечения фактов незаконного оборота рыбной продукции провела рейдовое мероприятие.

В прибрежной зоне "Ащымұрын" Тупкараганского района был задержан автомобиль Toyota Land Cruiser 100, в багажном отделении которого обнаружили рыбу осетровых пород общей массой 455 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными).

Расследование поручено отделу полиции Тупкараганского района. По делу принимается ряд следственных действий.

Отмечается, что на улов рыб осетровых пород объявлен мораторий всеми прикаспийскими странами.

Ранее стало известно, что жителя Караганды подозревают в нарушении запрета на рыбную ловлю в период нереста. Его автомобиль остановили возле водохранилища для проверки. В багажнике нашли 180 кг рыбы, стоимость которой оценивается в более 500 тысяч тенге.

В ВКО задержали местных жителей по подозрению в незаконном вылове более 700 кг рыбы в запретной зоне Бухтарминского водохранилища. Полицейские изъяли сазана, щуку, судака, карася и леща. Предварительная сумма ущерба, причиненного водным ресурсам, оценивается в 5 млн тенге.

