Знакомство и обещание помощи в спецЦОНе Актобе обошлись мужчине в крупную сумму

В Актобе мужчина хотел получить казахстанские номера на машину с российской регистрацией, но знакомство в спецЦОНе закончилось для него потерей денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело по обвинению в совершении неоднократного мошенничества (п.4 ч.3 ст.190 УК РК) рассмотрел суд №2 Актобе.

Суд установил, что в мае 2023 года подсудимый познакомился с потерпевшим в специализированном центре обслуживания населения.

"Там он предложил помощь в оформлении документов на регистрацию автомобиля с российским учетом на государственные номера Республики Казахстан. Преследуя преступные цели, он запросил за свои услуги 665 тыс. тенге", - рассказали в суде.

Потерпевший согласился и передал 450 тыс. тенге наличными, а оставшиеся 215 тыс. тенге перевел через банковское приложение.

"Подсудимый присвоил полученные деньги и потратил их на личные нужды. Таким же способом он обманул четверых потерпевших, причинив общий материальный ущерб в размере 3 360 000 тенге", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Его вина подтверждалась показаниями потерпевших, квитанциями о переводах и другими доказательствами, зафиксированными в материалах дела.

Суд в качестве смягчающего обстоятельства признал искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Гражданские иски по ходатайствам потерпевших оставили без рассмотрения. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Ранее стало известно, что жителю Акмолинской области пообещали переоформить авто и поменять учет с российского на казахстанский. Мужчина отдал 1,2 млн тенге, но остался без машины и денег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.