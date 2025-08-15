Казахстанец выбросил часть золота, которое он вынес из дома брата

Казахстанец тайно проник в дом брата и похитил ювелирные украшения стоимостью более 5,4 млн тенге. Часть из них он продал, другую - выкинул, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту кражи в крупном размере с незаконным проникновением в жилище (п.1, 3 ч.3 ст.188 УК) рассмотрел суд района Турара Рыскулова.

Как установил суд, подсудимый в марте 2025 года тайно и незаконно проник в дом своего брата в селе Жарлысу.

"Он похитил ювелирные изделия, принадлежащие супруге брата, и скрылся с места происшествия. Некоторые похищенные украшения подсудимый продал, часть оставил себе, а часть выбросил в мусорное ведро на базаре", - рассказали в суде.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 5,4 млн тенге.

Вина подтверждалась показаниями подсудимого, потерпевшей и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить обвиняемому 3 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал, что возместит ущерб в полном объеме.

Потерпевшая просила возместить ущерб и взыскать в качестве морального вреда 2 млн тенге. Также она просила суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признали положительную характеристику подсудимого, прощение потерпевшей, признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка и жены с инвалидностью І группы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

В пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб в размере 4,8 млн тенге и 300 тысяч тенге за оплату услуг представителя. Требование о взыскании морального вреда в размере 2 млн тенге суд оставил без удовлетворения.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что жителя Жамбылской области подозревают в краже золотых украшений. Пострадавшим оказался его собственный отец. По сведениям полиции, подозреваемый не имел постоянной работы и нуждался в деньгах.

