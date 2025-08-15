Бывшему ректору университета вынесли приговор в Шымкенте

В Шымкенте на скамье подсудимых оказались и.о. ректора Южно-Казахстанского университета и главы двух департаментов вуза по делу о многомиллионных хищениях, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело в отношении шести подсудимых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Подсудимые обвинялись:

Н. - в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, в группе лиц по предварительному сговору и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст.371, п.2 ч.4 ст.189 УК);

А. и С. - в неоднократном присвоении вверенного имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК);

Т. - в пособничестве присвоения вверенного имущества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, а также легализации похищенного имущества (ч.5 ст.28 - п.2 ч.4 ст.189, ч.1 ст.218 УК);

Б. - в присвоении вверенного имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК);

К. - в пособничестве присвоения вверенного имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.5 ст.28 - п.2 ч.4 ст.189 УК).

Подсудимый Н. с июля по ноябрь 2022 года являлся должностным лицом, то есть в Шымкенте занимал должность первого проректора Южно-Казахстанского университета имени М.Ауезова Так, в этот период на него было возложено подписание договоров о государственных закупках.

Однако Н., не проверив работу руководителя департамента хозяйственного обеспечения университета А. о результатах проведения им государственных закупок, подписал договоры о государственных закупках без проведения тендера на портале государственных закупок.

После Н. дал поручение руководителю финансового департамента С. на перечисления денег трем частным предпринимателям в общей сумме 140 886 000 тенге. Из них сумма в особо крупном размере 13 185 000 тенге в последующем была похищена.

"Таким образом, вследствие халатного отношения Н. к своим обязанностям и ненадлежащего исполнения своих обязанностей по неосторожности причинил университету тяжкие последствия на сумму 13 185 000 тенге", - установил суд.

По материалам дела, подсудимые А. и С. с использованием своего служебного положения вместе с пособниками К. и предпринимателем Т. в группе лиц по предварительному сговору с июля по ноябрь 2022 года в Шымкенте совершили хищение путем присвоения вверенного имущества в особо крупном размере на сумму 13 185 000 тенге.

Не останавливаясь на содеянном, с апреля по сентябрь 2024 года подсудимый Н., являясь исполняющим обязанности ректора университета, злоупотребляя своими служебными полномочиями вопреки интересам вуза, не объявил на портале государственных закупок информацию о проводимых государственных закупках и подписал договоры на поставку товаров от двух ТОО и двух ИП на сумму 116 млн тенге.

"Далее Н. без заключения договора о текущем ремонте и без согласия органов архитектуры и градостроительства разрешил проводить ремонт на техническом пятом этаже в главном здании университета", - установил суд.

В свою очередь А. заключил договоры о государственных закупках с вышеуказанными товариществами и предпринимателями на сумму 116 млн тенге. Также С. с согласия Н. перечислила указанную сумму указанным хозяйствующим субъектам.

Далее Б., являясь их пособником, без заключения договора об оказании услуг и без согласия органов архитектуры и градостроительства, по указанию Н. и А. на приобретенные товары на сумму 116 млн тенге начал проводить ремонт.

В результате университету был причинен существенный вред на сумму 116 млн тенге, на которые Б. приобрел товары и использовал их не по назначению. Кроме того, как установил суд, Т. на похищенные деньги приобрел автомобили, то есть легализовал денежные средства.

Причиненный материальный ущерб был возмещен.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего указал, что ущерб возмещен, наказание оставил на усмотрение суда.

Подсудимые просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, наличия малолетних детей у подсудимых и возмещения ущерба.

Суд назначил наказание:

занимавшему должность исполняющего обязанности ректора университета Н. - окончательно 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах;

руководителю департамента хозяйственного обеспечения университета А. - 7 лет лишения свободы, а с применением Закона об амнистии окончательно 5 лет 7 месяцев 6 дней лишения свободы, на основании ст.63 УК наказание считается условным;

руководителю финансового департамента С. - 7 лет лишения свободы, с применением Закона об амнистии окончательно 5 лет 7 месяцев 6 дней лишения свободы;

К. - 7 лет лишения свободы, с применением Закона об амнистии окончательно 5 лет 7 месяцев 6 дней лишения свободы, на основании ст.63 УК наказание считается условным;

Б. - 1 год ограничения свободы.

предпринимателю Т. - 7 лет лишения свободы, а с применением Закона об амнистии окончательно 5 лет 7 месяцев 6 дней лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда пока не вступил с законную силу.

Напомним, в сентябре прошлого года СМИ сообщали, что ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова задержали по подозрению якобы в получении взятки на сумму 28,5 млн тенге.

Также указывалось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний. В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Было начато расследование.

Позже стало известно, что ректора Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова Кайрата Нурманбетова арестовали на два месяца.

Как сообщается на официальном сайте вуза, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова - крупнейший и многопрофильный университет Республики Казахстан. В нем ведется подготовка специалистов для всех секторов экономики, науки и культуры.

В прошлом году вуз занял третье место в Казахстане по общему рейтингу и третье место - по количеству выигранных грантов. В настоящее время педагогической деятельностью в университете занимаются свыше 1500 преподавателей, из которых 4 академика НАН РК, 4 академика НИАН РК, 123 докторов наук, 600 кандидатов наук.

Материально-техническая база университета состоит из десяти учебных корпусов современного типа, двух спортивных комплексов, шести студенческих общежитий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.