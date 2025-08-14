jitsu gif
      Казахстанец сбежал с чужими миллионами в Кыргызстан, а после попал под амнистию

      Опубликовано:

      Пачки денег возле мужчины
      Мужчина считает деньги. Иллюстративное фото: Anastassiya Bezhekeneva / Getty Images

      В Жамбылской области под амнистию попал осужденный за мошенничество в крупном размере. В итоге ему сократили условный срок на треть, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (п.1 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в апелляционном порядке в Жамбылском областном суде.

      По материалам дела, подсудимый с сентября 2023 года беспроцентно снимал деньги неизвестным лицам, прибывшим в банк, расположенный рядом с торговым домом в селе Кордай.

      Потерпевшая рассказала своему сыну о том, что ей нужно снять со своего счета 6 млн тенге без процентов.

      "К тому моменту подсудимый уже вошел в доверие сына потерпевшей, несколько раз сняв для него деньги на разные суммы. Сын потерпевшей обратился к подсудимому, и тот с целью легкого заработка мошенническим путем снял указанную сумму и уехал в Кыргызскую Республику. Денежные средства он потратил на личные нужды", - установил суд.

      В результате потерпевшей был причинен ущерб на общую сумму 6 млн тенге.

      Вина подсудимого доказывалась его собственными показаниями, а также показаниями потерпевшей, квитанциями и иными материалами дела.

      Прокурор просил назначить обвиняемому 3 года 6 месяцев лишения свободы.

      Подсудимый признал свою вину, раскаялся, извинился и сообщил, что постарается возместить ущерб, а также просил суд не лишать его свободы.

      Потерпевшая сообщила, что прощает подсудимого. Она просила назначить ему наказание в соответствии с законом и удовлетворить ее гражданский иск.

      Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и положительную характеристику подсудимого.

      Приговором Кордайского районного суда мужчину признали виновным. Ему назначили 4 года лишения свободы. Был удовлетворен гражданский иск - в пользу потерпевшей взыскано 6 млн тенге.

      Жамбылский областной суд изменил приговор суда первой инстанции. С применением Закона "Об амнистии", принятого в честь 30-летия Конституции, срок наказания сократили на 1/3 часть.

      В результате подсудимому назначили 2 года 8 месяцев лишения свободы. С применением ст.63 УК назначенное наказание признано условным. Судебные акты уже вступили в законную силу.

      Отметим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

      Ранее в Костанае предпринимательницу признали виновной в мошенничестве на 65 млн тенге, но она избежала максимального срока благодаря амнистии. Женщина оказывала услуги по продаже туристических путевок.

