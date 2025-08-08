Казахстанец должен вернуть перечисленные на его счет 3,5 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанец должен вернуть перечисленные на его счет 3,5 млн тенге

      Опубликовано:

      Деньги в руках у мужчины
      Деньги. Иллюстративное фото: Igor Bastrakov / Getty Images

      В Кызылорде удовлетворили иск о возврате неосновательно полученных на счет 3,5 млн тенге. Истца признали жертвой мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в Кызылординском городском суде.

      В мае 2022 года гражданин, следуя указаниям неизвестных лиц, перечислил на банковский счет, принадлежащий ответчику, сумму в размере 3 567 000 тенге.

      По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК РК), в рамках которого истца признали потерпевшим.

      В ходе судебного разбирательства установлено, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правовые отношения. Данный факт был подтвержден обеими сторонами.

      Наличие переведенных средств на счет ответчика подтверждалось банковскими выписками и показаниями самого ответчика в суде.

      Учитывая представленные доказательства, суд пришел к выводу о правомерности требований истца и удовлетворил иск.

      Согласно решению суда, с ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения - 3 567 000 тенге, а также государственная пошлина в размере 35 670 тенге.

      В Северном Казахстане стороны нашли компромисс в деле о неосновательном обогащении. Женщина получит обратно свои 950 тыс. тенге, которые ранее перевела со своего банковского счета на счет ответчика двумя транзакциями.

      В области Ұлытау женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

      В Байконуре женщину обязали вернуть полмиллиона тенге, которые перечислил на ее счет мужчина, пострадавший от действий интернет-мошенников. В суде она вину не признала, мотивируя тем, что сама стала жертвой интернет-мошенничества и деньгами не пользовалась.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.