Казахстанец должен вернуть перечисленные на его счет 3,5 млн тенге

В Кызылорде удовлетворили иск о возврате неосновательно полученных на счет 3,5 млн тенге. Истца признали жертвой мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в Кызылординском городском суде.

В мае 2022 года гражданин, следуя указаниям неизвестных лиц, перечислил на банковский счет, принадлежащий ответчику, сумму в размере 3 567 000 тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК РК), в рамках которого истца признали потерпевшим.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правовые отношения. Данный факт был подтвержден обеими сторонами.

Наличие переведенных средств на счет ответчика подтверждалось банковскими выписками и показаниями самого ответчика в суде.

Учитывая представленные доказательства, суд пришел к выводу о правомерности требований истца и удовлетворил иск.

Согласно решению суда, с ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения - 3 567 000 тенге, а также государственная пошлина в размере 35 670 тенге.

