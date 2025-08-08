Казахстанец должен вернуть перечисленные на его счет 3,5 млн тенге
В Кызылорде удовлетворили иск о возврате неосновательно полученных на счет 3,5 млн тенге. Истца признали жертвой мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в Кызылординском городском суде.
В мае 2022 года гражданин, следуя указаниям неизвестных лиц, перечислил на банковский счет, принадлежащий ответчику, сумму в размере 3 567 000 тенге.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК РК), в рамках которого истца признали потерпевшим.
В ходе судебного разбирательства установлено, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правовые отношения. Данный факт был подтвержден обеими сторонами.
Наличие переведенных средств на счет ответчика подтверждалось банковскими выписками и показаниями самого ответчика в суде.
Учитывая представленные доказательства, суд пришел к выводу о правомерности требований истца и удовлетворил иск.
Согласно решению суда, с ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения - 3 567 000 тенге, а также государственная пошлина в размере 35 670 тенге.
В Северном Казахстане стороны нашли компромисс в деле о неосновательном обогащении. Женщина получит обратно свои 950 тыс. тенге, которые ранее перевела со своего банковского счета на счет ответчика двумя транзакциями.
В области Ұлытау женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.
В Байконуре женщину обязали вернуть полмиллиона тенге, которые перечислил на ее счет мужчина, пострадавший от действий интернет-мошенников. В суде она вину не признала, мотивируя тем, что сама стала жертвой интернет-мошенничества и деньгами не пользовалась.
