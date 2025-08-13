Рейд полиции в торговом центре Алматы закончился задержанием 39-ти человек (видео)
Полиция Алматы проверила территорию около одного из торговых центров мегаполиса и сразу же зафиксировала ряд нарушений - наложены штрафы и задержаны люди, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным медиапаортала МВД Polisia.kz, в ДП Алматы усилили контроль на территории торгового центра "Кар Сити".
"В ходе рейда были выявлены факты стихийной торговли, назойливого приставания к гражданам, курения на рабочих местах и на территории станций технического обслуживания, складирования мусора и автозапчастей в неположенных местах.
Также пресечены случаи распития алкогольных напитков и мелкого хулиганства. К ответственности привлечены 38 человек. В полицию доставлены 39 лиц, представляющих оперативный интерес, среди которых - четверо иностранных граждан, а также несовершеннолетние, работавшие без разрешения родителей", - заявили в ДП.
За остановку транспорта в неположенных местах к ответственности привлечены 27 водителей, 9 автомобилей помещены на специализированную стоянку.
"Год профилактики - это не только плановая работа, но и постоянный контроль за соблюдением порядка. Полиция ежедневно принимает меры, чтобы на улицах, в местах массового скопления людей и в жилых районах было безопасно и комфортно. Любые нарушения будут пресекаться, а виновные - привлечены к ответственности", - заявил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.
Ранее полицейские Алматы задержали подозреваемых в серии краж на рынках южной столицы.
В начале этого месяца в Алматы устроили ночные гонки - полиция остудила "звезд" соцсетей и привлекла к ответственности за демонстративное нарушение ПДД.
