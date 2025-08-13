Звено международной сети ликвидировали в Казахстане: задержаны 5 человек (видео)

В Северо-Казахстанской области ликвидировано звено международной сети интернет-мошенников. Задержаны пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в районном центре Булаево района Магжана Жумабаева при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры были задержаны пятеро местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет.

По данным следствия, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества.

"Он координировал действия четырех так называемых "дроповодов" - лиц, которые через сеть "дропперов" обеспечивали перевод денежных средств от потерпевших к "обнальщикам", - пояснили в МВД.

По данным ведомства, на сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб составляет 38,5 млн тенге.

"Ведется работа по установлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Борьба с интернет-мошенничеством является одним из приоритетных направлений реализации концепции "Закон и Порядок". Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП СКО Альнур Ахмедьяров.

Напомним, в мае этого года в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов - для дропперов предложили наказание в рамках УК РК.

В июле Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением в связи с тем, что за "дропперство" (передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных) вводится уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК). За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.