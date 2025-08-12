jitsu gif
      Павлодарца избили до полусмерти, а потом переехали на машине

      Опубликовано:

      Убитый павлодарец
      Максим Калина. Фото: irbistv.kz

      Житель Павлодара Максим Калина лишился жизни практически в день своего рождения, а началось все с обычной словесной перепалки. Сейчас приступили к рассмотрению уголовного дела в суде, передает "Ирбис TV".

      По версии следствия, 4 апреля Максим Калина оказался в машине одного из подсудимых. Второй обвиняемый, с которым в итоге у парня и завязался конфликт, пришел позже.

      Возле дома 91 по улице Целинная между ними началась драка, но их разняли. Продолжилось все по улице Муялдинская. Там-то подключился и водитель авто.

      Следствие установило, что вместе они стали избивать Максима, потом загрузили в багажник и отвезли на Суворовское кладбище, где вновь главный фигурант дела принялся наносить удары.

      По версии обвинения после этого, якобы испугавшись, что парень заявит в полицию, оба подозреваемых приняли решение убить его. Для этого вывезли потерпевшего за пределы поселка Железнодорожников.

      "Находясь за управлением автомашины, направился вперед к лежащему на земле, находившемуся в сознании парню и переехал его четырьмя колесами автомобиля. После чего они вышли из машины, посмотрели на него. Убедившись, что он не подает признаков жизни, на вышеуказанном автомобиле скрылись с места преступления", - сообщил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области государственный обвинитель Чингиз Карбаев.

      На скамье подсудимых в итоге оказались двое: владелец машины и его знакомый, который и переехал Максима. Последний свою вину по факту убийства признал полностью, при этом уверяя, что преступление совершенно им лично, а не группой лиц по предварительному сговору.

      Второй подсудимый все отрицает, его адвокат заявил, что виноват подзащитный лишь в том, что не сообщил о совершенном преступлении. Как и девушка, которая в начале конфликта в тот вечер была рядом и видела избиение, однако теперь проходит по делу лишь как свидетель.

      Ранее стало известно, что в Павлодаре расследуют убийство возле подъезда жилого дома. По предварительным данным, произошло оно из-за бытового конфликта. Мужчина погиб от ножевого ранения, подозреваемого в преступлении задержали.

      Также двух жителей Павлодара подозревают в убийстве их товарища - камеры зафиксировали, как мужчины тащили тело убитого по лестнице. Тело выбросили в подъезде. Одного из подозреваемых задержали сразу. А вот второго стражам порядка пришлось поискать, так как он скрылся с места преступления.

