Тащили по лестнице и бросили в подъезде: жуткое убийство произошло в Павлодаре

Двух жителей Павлодара подозревают в убийстве их товарища - камеры зафиксировали, как мужчины тащили тело убитого по лестнице, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в объектив попали жуткие кадры того, как двое мужчин волокут третьего по ступенькам, лицо его окровавлено. Тело выбросили в подъезде. Предполагается, что таким образом они пытались избавиться от него.

Одного из подозреваемых задержали сразу. А вот второго стражам порядка пришлось поискать, так как он скрылся с места преступления. Но сейчас уже оба в изоляторе, дают показания.

"Предварительно установлено, что преступление носит бытовой характер и совершено на почве конфликта, возникшего в ходе совместного распития алкогольных напитков. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - заявила и. о. руководителя пресс-службы ДП Павлодарской области Куралай Мугадилова.

Источник: КТК.