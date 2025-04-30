Тащили по лестнице и бросили в подъезде: жуткое убийство произошло в Павлодаре
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Двух жителей Павлодара подозревают в убийстве их товарища - камеры зафиксировали, как мужчины тащили тело убитого по лестнице, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что в объектив попали жуткие кадры того, как двое мужчин волокут третьего по ступенькам, лицо его окровавлено. Тело выбросили в подъезде. Предполагается, что таким образом они пытались избавиться от него.
Одного из подозреваемых задержали сразу. А вот второго стражам порядка пришлось поискать, так как он скрылся с места преступления. Но сейчас уже оба в изоляторе, дают показания.
"Предварительно установлено, что преступление носит бытовой характер и совершено на почве конфликта, возникшего в ходе совместного распития алкогольных напитков. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - заявила и. о. руководителя пресс-службы ДП Павлодарской области Куралай Мугадилова.
Источник: КТК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240610-tashchili-po-lestnice-i-brosili-v-podezde-zhutkoe-ubiystvo-proizoshlo-v-pavlodare/