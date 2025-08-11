jitsu gif
      Акмолинка отдала сумку с 4,5 млн тенге, а потом получила деньги обратно

      Опубликовано:

      Крупная сумма денег в спортивной сумке
      Деньги в сумке. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

      Жительница Степногорска отдала 4,5 млн тенге, чтобы помочь дочери, которая якобы совершила ДТП. Полицейские вернули деньги, отданные мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 августа жительница Степногорска стала жертвой телефонного мошенничества.

      "Преступники обманули пожилую женщину, сообщив, что ее дочь совершила дорожно-транспортное происшествие. За помощь в решении вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела, мошенники потребовали крупную сумму. Перепуганная акмолинка сразу же собрала имеющиеся у нее 4,5 млн тенге и передала курьеру", - рассказали в ДП региона.

      Лишь спустя несколько часов женщина поняла, что стала жертвой обмана и пришла в управление полиции.

      Командир взвода патрульной полиции Куаныш Абежанов сразу же установил транспортное средство, через которое посылку должны были передать далее.

      Связавшись с водителем, полицейский объяснил ему ситуацию и спросил про сумку. К счастью, оказалось, что водитель не успел передать посылку дальше, и она находилась при нем.

      Вместе с оперативными сотрудниками Бауыржаном Рахимовым и Саматом Кусаиновым Куаныш Абежанов забрал сумку у курьера и передал законной владелице.

      Женщина и ее дочь поблагодарили полицейских за проявленное неравнодушие и оперативность.

      Ранее стало известно, что в Актобе мошенники обманули пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 миллионов тенге. Одной из пенсионерок сообщили, что ее дочь якобы совершила ДТП. Другая была уверена, что спасала внучку.

      В прошлом году мошенники выманили 1 млн тенге у жительницы Актобе, представившись сотрудниками полиции и сообщив о "ДТП с участием ее дочери". Женщина поверила аферистам и передала деньги неизвестному, который пришел к ней домой.

