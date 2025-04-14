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Школьника подозревают в "минировании" ТРЦ в Костанае

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Полицейский автомобиль
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получил начальник службы безопасности одного из ТРЦ Костаная. Информация оказалась ложной, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Мужчина получил SMS с информацией о возможном минировании - на место событий прибыли экстренные службы, которые обследовали здание и прилегающую территорию. К счастью, устройство найдено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили предполагаемого автора ложного сообщения.

Им оказался ученик восьмого класса одной из школ города.

Подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании. Тогда, по его словам, он сообщил о бомбе в Садчиковской школе.

В настоящее время с несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235686-shkolnika-podozrevayut-v-minirovanii-trc-v-kostanae/