Житель Алматы пошел на свидание с девушкой, но в квартире его ожидали двое мужчин

В Алматы задержали девушку и двух мужчин, которых обвиняют в грабеже. По данным полиции, они заманили на квартиру местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

По данным Департамента полиции Алматы, мужчин и девушка подозревают в грабеже в отношении молодого жителя Алмалинского района.

Сообщается, что мужчина познакомился с девушкой через сайт знакомств и отправился к ней домой. Во время общения, как утверждают в ДП, к ним присоединились ее знакомые, которые, угрожая, отобрали у потерпевшего личные вещи и скрылись с места происшествия.

"Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Они водворены в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ранее подобная схема уже фиксировалась в других районах города.

Призываем граждан быть крайне осторожными при знакомствах в интернете, особенно при первом личном контакте", - сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Максат Пшан.

В апреле текущего года полицейские Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину, который пришел на квартиру после знакомства в Сети.

В марте этого года полиции Алматы обратились к мужчинам с предупреждением о серии преступлений, совершенных по схожему сценарию.

В октябре прошлого года в одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере с девушкой. Отмечалось, что грабители ударили молодого человека, после чего забрали мобильный телефон IPhone 11, денежные средства и одежду. Угрожая посетителю гостиницы, злоумышленники потребовали от него указать код доступа от смартфона.

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