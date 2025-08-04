Главного бухгалтера колледжа осудили за хищение 243 млн тенге в Мангистау

В Мангистауской области главного бухгалтера колледжа приговорили к лишению свободы за хищение бюджетных средств на сумму 243 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области провела проверку деятельности Мангистауского технического колледжа.

"По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 УК, которое расследовалось специальными прокурорами.

9 июля приговором Мангистауского районного суда главного бухгалтера колледжа осудили к лишению свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 10 лет.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Напомним, в начале года стало известно, что в Мангистауской области расследуется факт хищения 243 млн тенге в техническом колледже. В этом заподозрили главного бухгалтера образовательного учреждения.

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