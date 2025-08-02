Казахстанка выдала себя за госслужащую и получила двухкомнатную квартиру

Жительница Тараза незаконно получила квартиру от государства путем оформления поддельных документов. Об этом заявили в прокуратуре Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в рамках проверки исполнения жилищного законодательства в отделе жилищных отношений акимата Тараза установлено, что гражданка представила поддельную справку и, выдав себя за государственного служащего, получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда в микрорайоне Ұлы Дала.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной.

По указанию прокуратуры 22.07.2025 года по данному факту УП Тараза начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК (Мошенничество).

В настоящее время проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд, которое впоследствии будет предоставлено нуждающимся в жилье.

Ранее стало известно, что жительница Караганды получила квартиру в 1998 году и 26 лет проживала в ней с сыном, однако в прошлом году выяснилось, что жилье имеет другого владельца. В итоге суд обязал городской акимат предоставить женщине другое жилище из государственного жилищного фонда.

А житель Павлодара, который 23 года прожил в квартире со своей семьей, доказал право собственности на недвижимость. Суд признал незаконным вынесение акиматом города постановления о принятии данной квартиры в коммунальную собственность.

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