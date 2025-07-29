Блогера из Атырау оштрафовали из-за видео о мужчинах с бородой
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Блогер, которая на видео раскритиковала бородатых мужчин, сидящих днем в кафе, должна будет оплатить 55 тыс. тенге административного штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП РК) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.
"Гражданка 24 июля 2025 года около 12:50 перед кофейней в Атырау выражалась нецензурной бранью в общественном месте, тем самым совершила действие, проявляющее неуважение к окружающим", - установил суд.
Вина женщины в совершении административного правонарушения полностью подтверждалась признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении, рапортом, протоколом опроса.
Суд при определении меры административного взыскания посчитал обстоятельствами, смягчающими ответственность, признание женщиной своей вины и раскаяние в содеянном.
Постановлением суда казахстанку признали виновной. Ей назначили административный штраф в размере 20 МРП. Но с учетом смягчающего обстоятельства сумму штрафа сократили на 30%, то есть до 55 048 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Напомним, ранее блогер из Атырау опубликовала видео в TikTok. В ролике она пренебрежительно высказалась в адрес мужчин, находившихся в одном из городских кафе.
"Здесь сидят мужчины с бородой, как бабы. Фу, отвратительно. Как с ними ходят их жены? Мне жаль их жен. Они пьют чай в обед - где их работа?" - сказала она на видео.
В полиции сообщили, что в отношении женщины составлен протокол по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270106-blogera-iz-atyrau-oshtrafovali-iz-za-video-o-muzhchinah-s-borodoy/
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