Блогера из Атырау наказали за видео о мужчинах с бородой

В соцсетях появилось видео жительницы Атырау. Она раскритиковала мужчин, сидящих днем в кафе, и была привлечена к ответственности, передает NUR.KZ.

Блогер опубликовала видео в TikTok. В ролике она пренебрежительно высказалась в адрес мужчин, находившихся в одном из городских кафе.

"Здесь сидят мужчины с бородой, как бабы. Фу, отвратительно. Как с ними ходят их жены? Мне жаль их жен. Они пьют чай в обед - где их работа?" - сказала автор видео.

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, в отношении женщины, допустившей правонарушение в общественном месте, составлен протокол по ч. 1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Атырау завершился судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором фигурировала известная в городе блогер и предпринимательница. Суд признал ее виновной и приговорил к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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