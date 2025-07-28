Пенсионер заплатил около 400 тыс. тенге за "воспитание" подростка в Жамбылской области

В Жамбылской области пенсионера осудили за избиение несовершеннолетнего. Он нанес подростку несколько ударов кулаками, за что заплатит штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетнему, не повлекших причинение легкого вреда здоровью (п.8 ч.2 ст.109-1 УК), рассмотрел суд района Турара Рыскулова.

"В апреле 2025 года в селе Кулан подсудимый намеренно схватил несовершеннолетнего, держа последнего за запястье, нанес ему несколько ударов кулаками и пощечинами по лицу", - установил суд.

Вина подсудимого доказывалась показаниями сторон, свидетелей, заключением эксперта и другими материалами дела.

"Подсудимый признал свою вину частично, просил смягчить наказание, заявив, что совершил деяние исключительно в воспитательных целях", - уточнили в суде.

Законный представитель потерпевшего на судебном заседании заявил, что не прощает подсудимого.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины, инвалидность ІІІ группы и положительную характеристику подсудимого.

Приговором суда пенсионера признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 МРП - 393 200 тенге.

Приговор уже вступил в законную силу. В настоящее время штраф уплачен добровольно в полном объеме.

Отметим, что по п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.

Ранее в Сети появилось видеообращение матери выпускника одной из школ в городе Акколь. Женщина заявила, что ее сына избили взрослые мужчины. В Департаменте полиции области Абай сообщили, что все участники конфликта были допрошены, а по факту возбуждено уголовное дело.

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