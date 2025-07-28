Казахстанец решил помыть машину в Каспийском море и привлек внимание полиции

В Актау многотысячные штрафы грозят автовладельцу, решившему помыть машину в Каспийском море - ранее соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от полиции, водитель Chevrolet Cobalt на машине заехал прямо в Каспий, чтобы помыть колеса своего авто.

В отношении мужчины были составлены протоколы по нескольким статьям административного кодекса:

статья 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов),

статья 597 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

Ему грозят сразу два штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) и 5 МРП (19 660 тенге) соответственно.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Каспийском море обнаружено около 40 нефтяных пятен общей площадью более 64 квадратных километров. Они якобы были зафиксированы в секторах Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана.

Однако в Минэкологии эту информацию опровергли.

"У нас есть космический мониторинг территории РК и Каспия, в том числе. Информацию о фактах загрязнения и нефтяных пятен мы не получали. (…) Зачастую в космическом зондировании есть факты искажения - облака, к примеру, дают тень, и ее можно воспринимать как очаг загрязнения или нефтяное пятно", - заявил вице-министр экологии.

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