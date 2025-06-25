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    Об обнаружении на Каспии нефтяных пятен высказались в Минэкологии

    Опубликовано:

    Каспийское море
    Каспийское море возле Актау. Иллюстративное фото: ekipaj / Getty Images

    На брифинге в правительстве вице-министр экологии Жомарт Алиев прокомментировал информацию о появлении на Каспии пятен нефти, передает корреспондент NUR.KZ

    "Периодически в СМИ всплывает информация, что по результатам космического мониторинга образуются нефтяные пятна, такая информация была и в прошлом году. Однако, информация не подтвердилась. У нас есть космический мониторинг территории РК и Каспия, в том числе. Информацию о фактах загрязнения и нефтяных пятен мы не получали. (…) Зачастую в космическом зондировании есть факты искажения - облака, к примеру, дают тень, и ее можно воспринимать как очаг загрязнения или нефтяное пятно", - сообщил вице-министр экологии.

    Ранее издание "Лада" сообщало об обнаружении пятен в Каспийском море. Отмечалось, что глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea со ссылкой на данные проекта "Прозрачный Мир на Каспии" сообщило, что по состоянию на 23 июня текущего года было обнаружено около 40 пятен общей площадью более 64 квадратных километров в прибрежной зоне и в открытом море.

    Они якобы были зафиксированы в секторах Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана.

    Издание также напомнило, что в апреле, были обнаружены 15 пятен нефтесодержащих загрязнений общей площадью около 32 квадратных километров.

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