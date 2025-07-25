Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дом председателя маслихата

Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД совместно с ДП Акмолинской области раскрыто разбойное нападение на председателя районного маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 15 июля двое мужчин в масках и капюшоне проникли в частный дом семейной четы в селе Астраханка и, угрожая обрезом охотничьего ружья, завладели имуществом на сумму свыше четырех миллионов тенге. После чего связали потерпевших и заперли в подвале их дома.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один - житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления.

При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства - золотые изделия, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время все трое водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Напомним, в середине июля в Сети появилась информация о нападении на дом председателя Астраханского районного маслихата Мейрама Кожахмета. Указывалось, что двое неизвестных в масках проникли в частный дом, где в тот момент находилась семья хозяина. Всех заперли в погребе и начали обыскивать помещения. Добычей стали деньги, ювелирные изделия и автомобиль, на котором злоумышленники и скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

В ДП Акмолинской области сообщили, что по факту разбойного нападения в селе Астраханка возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

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