Массовые хищения на 500 млн тенге выявили в Павлодарской области

В Павлодарской области выявили коррупционные схемы должностных лиц, которые оплатили более 500 млн тенге за невыполненные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура акцентировала внимание на реализацию государственных программ по цифровизации госаппарата и обеспечению доступным жильем населения.

Прокуроры вскрыли коррупционные схемы должностных лиц, причинившие государству ущерб на сумму свыше полумиллиарда тенге.

При проверке регионального Центра развития информатизации установили незаконную оплату 110 млн тенге бюджетных средств поставщикам за фактически не оказанные услуги.

"В частности, обеспечено лишь на бумаге подключение общественного интернета в сельских зонах и оцифровка процессов в земельной и архитектурной сферах.

Разоблачены преступные манипуляции, позволившие выплатить подрядчику 450 млн тенге за несуществующие товары и работы при строительстве социального жилья в Аксу. Вследствие чего объект превратился в долгострой", - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Учитывая значимость совершенных уголовных правонарушений против интересов государства, их расследование осуществляют специальные прокуроры.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства. Районный акимат направил заявку на текущий ремонт административного здания на сумму 39,1 млн тенге, но сумму посчитали необоснованной.

В Алматы чиновницу осудили за злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Суд установил, что она причинила материальный ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.

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