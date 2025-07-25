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      Анкету 17-летней девушки разместили на сайте и доставляли ее клиентам в Кокшетау

      Опубликовано:

      Проститутка
      Девушка. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

      21-летнего парня осудили за сводничество. Следствие посчитало, что он разместил анкету 17-летней девушки и доставлял ее клиентам на своем авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кокшетау рассмотрел Кокшетауский городской суд. Его обвинили в сводничестве с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией (п.3,5 ч.2 ст.309 УК).

      "В сентябре 2024 года подсудимый вовлек несовершеннолетнюю (17 лет) в занятие проституцией. Он разместил анкету несовершеннолетней на сайте о предоставлении интимных услуг и на своей автомашине доставлял ее клиентам", - установил суд.

      Кроме того, по материалам дела, он привлек другую 17-летнюю девушку - использовал ее банковскую карту, куда поступали деньги за оказанные услуги. Девушка передавала обвиняемому эти средства.

      Вина мужчины подтверждалась показаниями вовлеченной в проституцию девушки, сведениями из записей посетителей гостиниц, показаниями и опознанием свидетелей, изъятыми фотографиями несовершеннолетней из телефона подсудимого, выписками банковского счета о пополнении и снятии денег, записями камер видеонаблюдения в гостинице.

      Приговором суда молодому человеку назначили 4 года лишения свободы с конфискацией автомобиля. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

      Отметим, что по п.3,5 ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенное посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета, с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. 

      Ранее в Кокшетау 19-летнюю девушку, которая работала администратором в банном комплексе, осудили за сводничество.

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