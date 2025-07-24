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      Казахстанец отказался ехать в полицию, заявив, что ему надо домой, и получил штраф

      Опубликовано:

      Мужчина на мопеде
      Мопедист. Иллюстративное фото: AJ_Watt / Getty Images

      Водителя мопеда оштрафовали за неповиновение требованию полиции - мужчина настаивал на необходимости зайти домой, а не ехать в отдел, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.667 КоАП) рассмотрели в Сарысусском районном суде.

      Суд установил, что в июне 2025 года мужчина в вечернее время незаконно управлял мопедом перед домом в одном из микрорайонов в Жанатасе.

      "При проверке документов он не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и оказал сопротивление", - отметили в суде.

      В суде казахстанец свою вину не признал. Он подтвердил, что управлял мопедом незаконно, однако отказался следовать в отделение полиции, сославшись на необходимость зайти домой.

      Вина мужчины подтвердилась протоколом, видеозаписью, рапортом сотрудника полиции, объяснительными и прочими материалами дела.

      Суд в ходе рассмотрения дела достоверно установил факт неподчинения законному требованию полиции. Постановлением суда казахстанца признали виновным по ч.1 ст.667 КоАП.

      На него наложен штраф в размере 30 МРП - 117 960 тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

      Добавим, что по ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток. 

      В Алматы проводится ОПМ "Мопед". Полицейские уже зафиксировали 637 правонарушений, связанных с эксплуатацией мопедов и электросамокатов.

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