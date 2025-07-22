Почти в 80 тыс. тенге обошелся костанайцу поступок, который он не смог объяснить
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Жителя Костаная оштрафовали почти на 80 тыс. тенге за повреждение клумб. Возвращаясь пьяным из кафе, он решил собрать с них цветы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП РК) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.
Как следует из материалов дела, 19 июля мужчина, находясь на улице Абая в Костанае, сорвал цветы с клумб, расположенных вдоль проезжей части.
"Своими действиями он проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок", - установил суд.
На судебном заседании казахстанец полностью признал свою вину, пояснив, что возвращался из кафе в нетрезвом состоянии и не может объяснить причину своего поступка, но раскаивается в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге). Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Ранее стало известно, что отдыхающих на Сайране алматинцев начали штрафовать за грязь и мусор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267763-pochti-v-80-tys-tenge-oboshelsya-kostanaycu-postupok-kotoryy-on-ne-smog-obyasnit/
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