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    Происшествия

      Двоих осудили за хищение миллионов по программе переселения в Павлодарской области

      Опубликовано:

      Село
      Село. Иллюстративное фото: pexels.com

      Социальная программа по переселению обернулась хищением бюджета в Павлодарской области. По делу был вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Успенским районным судом рассмотрено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Сильные регионы - драйвер развития страны".

      Досудебное расследование по факту мошенничества начато прокуратурой района по результатам проверки, проведенной в деятельности КГУ "Центр трудовой мобильности по Павлодарской области".

      В ходе судебного следствия установлено, что специалисты филиала карьерного центра Успенского района вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения.

      "Так, переселенцам предусмотрена выплата в размере половины стоимости приобретаемого жилья, при этом максимальный порог выплаты составлял 4 000 000 тенге.

      Подсудимые давали заведомо недостоверные указания найти дом по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать завышенную стоимость - 8 000 000 тенге. Разницу между фактической и договорной ценой переселенцы по указанию обвиняемых передавали последним якобы "в рамках условий программы", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

      Таким образом, по данным ведомства, путем мошеннических действий была искусственно создана схема по обналичиванию и присвоению бюджетных средств.

      Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 144 млн тенге.

      Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, государственное обвинение ориентировало суд на назначение наказания в виде лишения свободы.

      Суд признал двух подсудимых виновными, одному из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, второй осужден к 3 годам ограничения свободы.

      Приговор в законную силу не вступил.

      Напомним, ранее прокуратура Павлодарской области заявила о выявлении фактов хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны". По данным ведомства, была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге. В 6 районах был установлен ущерб в размере 600 млн тенге.

      Мы рассказывали, как развивается внутренняя миграция в Казахстане в рамках программы добровольного переселения. Проект реализуется в стране уже на протяжении двух лет.

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