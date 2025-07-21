Двоих осудили за хищение миллионов по программе переселения в Павлодарской области

Социальная программа по переселению обернулась хищением бюджета в Павлодарской области. По делу был вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Успенским районным судом рассмотрено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Сильные регионы - драйвер развития страны".

Досудебное расследование по факту мошенничества начато прокуратурой района по результатам проверки, проведенной в деятельности КГУ "Центр трудовой мобильности по Павлодарской области".

В ходе судебного следствия установлено, что специалисты филиала карьерного центра Успенского района вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения.

"Так, переселенцам предусмотрена выплата в размере половины стоимости приобретаемого жилья, при этом максимальный порог выплаты составлял 4 000 000 тенге.

Подсудимые давали заведомо недостоверные указания найти дом по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать завышенную стоимость - 8 000 000 тенге. Разницу между фактической и договорной ценой переселенцы по указанию обвиняемых передавали последним якобы "в рамках условий программы", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Таким образом, по данным ведомства, путем мошеннических действий была искусственно создана схема по обналичиванию и присвоению бюджетных средств.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 144 млн тенге.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, государственное обвинение ориентировало суд на назначение наказания в виде лишения свободы.

Суд признал двух подсудимых виновными, одному из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, второй осужден к 3 годам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее прокуратура Павлодарской области заявила о выявлении фактов хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны". По данным ведомства, была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге. В 6 районах был установлен ущерб в размере 600 млн тенге.

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