Сервис доставки еды оштрафовали за отказ казахстанцу в бесплатной услуге

Cервис доставки еды оштрафовали за нарушение прав жителя Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области рассмотрел обращение гражданина по факту нарушения его прав при оказании услуги доставки готовой еды.

Установлено, что потребителю, оформившему заказ на крупную сумму, отказали в бесплатной доставке, несмотря на то, что это условие ранее было заявлено как общее правило для заказов выше определенного порога.

Причиной отказа исполнитель указал ограничение по территории доставки, пояснив, что бесплатная доставка действует только в пределах города. Однако данное ограничение не было доведено до сведения потребителя заранее - ни на официальном сайте, ни на других цифровых платформах.

При этом адрес, указанный потребителем, фактически входит в зону обслуживания, но доставка в этом случае была предложена на платной основе.

Дополнительно установлено, что представители организации отказались предоставить потребителю обязательные сведения о себе как о субъекте предпринимательства, включая БИН и регистрационные данные. Это нарушает право потребителя на доступ к необходимой информации и ограничивает возможность подачи обращения в уполномоченные органы.

Такие действия являются нарушением ст.10 Закона РК "О защите прав потребителей", которая предусматривает право потребителя на получение полной, достоверной и своевременной информации об исполнителе и оказываемой услуге, и ст.24 этого же закона, устанавливающей обязанность исполнителя соблюдать условия оказания услуг, доведенные до сведения потребителя.

В отношении субъекта предпринимательства применено административное взыскание в виде штрафа на основании ч.1 ст.190 КоАП РК за введение потребителя в заблуждение относительно условий и характера предоставляемой услуги.

"Если ваши права как потребителя нарушены, вы можете обратиться по контактным номерам: 8 (7292) 43-14-34, 43-01-17. Адрес: г. Актау, 9 микрорайон, 23 "А", 215 кабинет", - обратились к жителям Мангистауской области.

Добавим, что согласно ч.1 ст.190 КоАП РК обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг, влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

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