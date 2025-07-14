"Схватила девочку за волосы и повалила на землю": женщину задержали в Павлодаре
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Установлена и задержана женщина, которую подозревают в избиении школьницы недалеко от здания полиции в центре Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"Полицией установлена и задержана женщина, которая 11 июля в Павлодаре беспричинно схватила за волосы несовершеннолетнюю и повалила ее на землю. Несовершеннолетняя за медицинской помощью не обращалась, вместе с тем назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в ДП Павлодарской области.
По данным ведомства, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Напомним, в соцсетях появилось сообщение о том, что в центре Павлодара взрослая женщина избила школьницу рядом со зданием полиции. Указывалось, что неизвестная напала на ребенка 2012 года рождения.
"Она подкралась сзади, схватила девочку за волосы, повалила на землю и нанесла телесные повреждения - гематомы и разбитые колени. Ребенок с семи лет проходит серьезное лечение, при этом прекрасно учится, общительная и неконфликтная", - отмечалось в публикации.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева сообщила, что личность женщины установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои" УК РК.
Добавим, что согласно ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, если они совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264922-shvatila-devochku-za-volosy-i-povalila-na-zemlyu-zhenshchinu-zaderzhali-v-pavlodare/
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