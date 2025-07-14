"Схватила девочку за волосы и повалила на землю": женщину задержали в Павлодаре

Установлена и задержана женщина, которую подозревают в избиении школьницы недалеко от здания полиции в центре Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Полицией установлена и задержана женщина, которая 11 июля в Павлодаре беспричинно схватила за волосы несовершеннолетнюю и повалила ее на землю. Несовершеннолетняя за медицинской помощью не обращалась, вместе с тем назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По данным ведомства, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Напомним, в соцсетях появилось сообщение о том, что в центре Павлодара взрослая женщина избила школьницу рядом со зданием полиции. Указывалось, что неизвестная напала на ребенка 2012 года рождения.

"Она подкралась сзади, схватила девочку за волосы, повалила на землю и нанесла телесные повреждения - гематомы и разбитые колени. Ребенок с семи лет проходит серьезное лечение, при этом прекрасно учится, общительная и неконфликтная", - отмечалось в публикации.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева сообщила, что личность женщины установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои" УК РК.

Добавим, что согласно ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, если они совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.

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