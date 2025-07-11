Акмолинка заявила в полицию о преступлении, которого не было, и избежала наказания

В Акмолинской области женщина заявила в полицию о мошенничестве, однако потом после выяснения обстоятельств уголовное дело завели уже в отношении нее самой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе 2025 года в отдел полиции Атбасарского района обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о якобы совершенном в отношении нее мошенничестве.

Женщина утверждала, что неизвестные оформили на ее имя крупный кредит и микрозаем без ее согласия. По ее словам, об этом она узнала из звонков, поступивших от сотрудников банков и МФО.

В результате проведения комплекса необходимых следственных мероприятий было установлено, что все кредитные средства были оформлены лично заявительницей. Часть из них была использована на рефинансирование ранее накопившейся задолженности, а остальная - на ее личные нужды.

На основании собранных материалов было установлено, что состав преступления отсутствует.

Вместо этого действия женщины были квалифицированы как заведомо ложное сообщение о преступлении (ст.419 УК РК). Впоследствии уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Напомним, ранее уже сообщалось об этом случае. В полиции рассказали, что речь шла о сумме долга перед банками в 4,2 млн тенге. Выяснив, что женщина в попытке избежать ответственности решила подать ложное заявление о мошенничестве, на нее завели уголовное дело.

Добавим, что согласно ст.419 УК РК заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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