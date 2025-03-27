Акмолинка решила закрыть долги с помощью заявления в полицию и оказалась под статьей

Жительницу Акмолинской области подозревают в том, что она написала ложный донос о мошенничестве, пытаясь избежать проблем с долгами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, иногда случаются ситуации, когда люди обращаются в полицию, чтобы избежать ответственности за свои финансовые проблемы.

В конце января этого года в отдел полиции Атбасарского района обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные в августе прошлого года оформили на ее имя кредиты в нескольких банках на сумму 4,2 млн тенге.

В связи с этим был начат досудебный процесс по ст.190 УК РК "Мошенничество".

"Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что женщина имеет задолженности перед банками и оплатить их не может из-за финансовых трудностей. В попытке избежать ответственности за долги она решила подать ложное заявление о мошенничестве", - рассказали в МВД.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.419 УК РК "Заведомо ложный донос".

Добавим, что по ч.2 ст.419 УК РК заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (свыше 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что жителя Павлодара подозревают в инсценировке угона своего автомобиля. Как установило следствие, он продал машину в соседней стране. Новый владелец автомобиля подтвердил подозрения следователя.