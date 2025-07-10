Астанчанка за месяц вынесла в своей одежде из обменного пункта 37 млн тенге

Астанчанку осудили за хищение 37 млн тенге из обменного пункта, в котором она работала, и отправили отбывать наказание в колонию в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала ведомства, 47-летняя астанчанка, работая кассиром в обменном пункте, брала деньги клиентов, затем, не считая их через кассовую машину, клала в сейф, нигде не отметив и никому о них не сообщив.

По окончании рабочего дня выносила денежные средства в комнату, где находилась ее верхняя одежда.

Всего за месяц она нанесла ущерб обменному пункту на сумму более чем 37 млн тенге.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Для отбывания наказания осужденная прибыла в женскую колонию области Абай. С ней проводится работа воспитательного и разъяснительного характера.

В ходе беседы она рассказала сотрудникам, что у нее есть трое несовершеннолетних детей, которые сейчас живут с мужем.

"Никогда не думала, что когда-то буду находиться здесь. Сейчас я понимаю, что никакие деньги не заменят свободу. Пока я буду отбывать наказание, мои сейчас маленькие дети станут уже взрослыми, очень скучаю по ним.

Чтобы поскорее вернуться домой по окончании карантина, я трудоустроилась в швейный цех и с заработной платы выплачиваю иски, назначенные судом, также по возможности отправляю деньги своей семье. Хочу сказать всем родителям: цените то, что есть, и будьте всегда со своими близкими", - поделилась астанчанка.

Ранее сообщалось, что в Астане бывшего менеджера одного из банков подозревают в хищении более 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. Ее задержали в Москве и по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Казахстан.

А в аппарате акима одного из сельских округов Костанайской области выявили факт хищения бюджетных средств в размере 9,8 млн тенге. В этом заподозрили бухгалтера. Были начаты необходимые следственные мероприятия.

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