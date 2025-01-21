Актюбинца осудили за попытку продать свою почку за 9 млн тенге

В суде №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ст.24 ч.3 - ст.116 ч.1 УК РК.

Судом установлено, что подсудимый в июне 2024 года, будучи безработным и не имея постоянного источника дохода, разместил объявление в Telegram о продаже одной своей почки. Ее стоимость он оценил в 9 млн тенге.

В сентябре 2024 года на объявление откликнулась свидетель, которая сотрудничала с правоохранительными органами. Стороны пришли к соглашению о купле-продаже одной почки. После прохождения необходимых медицинских обследований подсудимый был задержан при получении от свидетеля суммы в 5 млн тенге.

В судебном заседании мужчина свою вину признал в полном объеме.

Вина подсудимого также подтверждалась показаниями свидетеля и другими доказательствами по делу.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал раскаяние и наличие у осужденного малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.24 ч.3 - ст.116 ч.1 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с применением ст.63 УК постановлено считать наказание условным. Установлен пробационный контроль.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе начался суд над мужчиной, который хотел продать собственную почку. Таким способом отец двоих детей пытался погасить долги. Как стало известно, прошлой осенью подсудимый должен был получить от клиентки первый транш из общей суммы в 9 млн тенге. Но при передаче 5 млн тенге его задержали.

Добавим, что согласно ст.116 ч.1 УК РК принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.