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    Происшествия

      Сотни тысяч долларов и передача взятки: в АФМ рассказали о задержании бывших вице-министров (видео)

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемых
      Задержание. Кадр из видео: АФМ РК

      Досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере начали сотрудники АФМ в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

      "Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере", - заявили в АФМ.

      Как сообщили в ведомстве, руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

      В ведомстве отметили, что 28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс. долларов США были задержаны:

      • Омаров Р. - генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро";
      • Сарбасов А. - руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
      • Аргандыков Д. - бывший руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс. долларов США и 4,5 млн тенге.

      "30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в ведомстве.

      Расследование продолжается.

      Напомним, на днях мы писали, что был задержан бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов. Информацию о его задержании корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Минтруда.

      Стоит отметить, что с 9 апреля 2025 года он занимает пост президента Центра развития трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      С 2019 по 2020 год был вице-министром труда и социальной защиты населения. После, до 2025 года, занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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