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    Происшествия

      Задержан бывший первый вице-министр труда и соцзащиты населения

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Акмади Сарбасов
      Акмади Сарбасов. Фото: пресс-служба правительства РК

      Задержан бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов - информацию подтвердили в ведомстве, передает NUR.KZ.

      "Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", - сообщили в ведомстве.

      На официальном сайте Минтруда говорится, что Сарбасов родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области.

      В 1999 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, по специальности политология, в 2001 году Евразийский гуманитарный Университет, по специальности юрист, в 2013 году Центрально-Казахстанскую Академию, по специальности менеджмент.

      Прошел тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), г. Турин, Италия (2011г.), Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета и Школе государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013г.).

      В 1999-2005 годах - специалист, ведущий специалист, главный специалист министерства юстиции Республики Казахстан, руководитель отдела анализа, контроля нормативных правовых актов департамента регистрации и контроля нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов.

      С 2005 по 2013 год - заместитель директора департамента государственного контроля и занятости населения по соблюдению трудового законодательства в министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель миграционного комитета.

      С 2013 по 2014 год был председателем комитета по контролю и социальной защите министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан

      В 2014-2017 годах председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции министерства здравоохранения и социальной защиты населения РК.

      В 2017-2019 годах - главный государственный инспектор труда Казахстана.

      С 2019 по 2020 год был вице-министром труда и социальной защиты населения.

      До 2025года - первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      С 9 апреля 2025 года занимает пост президента Центра развития трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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