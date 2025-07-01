Казахстанцы потеряли 1,2 млрд тенге на поставках продукции из птичьего мяса из России
Опубликовано:
В Таразе рассмотрели дело о мошенничестве в особо крупном размере - на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Эти деньги потеряли местные предприниматели, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении трех человек по факту мошенничества в группе лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц, неоднократно, в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) рассмотрел суд №2 Тараза.
Выяснилось, что подсудимые, занимавшиеся поставкой продукции из птичьего мяса из России в Тараз, заводили знакомства с местными предпринимателями и втирались к ним в доверие.
"Действуя в группе лиц по предварительному сговору, они разработали план преступных действий с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере, то есть схему, по которой доверчивые предприниматели отдавали им большие суммы.
Бизнесмены верили, что вкладывают деньги в бизнес, который принесет им дивиденды. Однако все "дивиденды" выплачивались с их же денег, никакого бизнеса не было и возвращение долгов подсудимыми не планировалось", - установил суд.
Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 1 миллиарда 290 миллионов тенге.
Прокурор просил назначить одному подсудимому 10 лет лишения свободы, двум другим - по 6 лет 8 месяцев каждому.
Подсудимые полностью не признали вину, ссылаясь на то, что их деяния подпадают под гражданские правоотношения. Они просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств положительные характеристики и наличие несовершеннолетних детей у всех подсудимых.
Отягчающим обстоятельством в отношении одного из подсудимых суд признал его активную роль в совершении преступлений. В отношении двух других обвиняемых отягчающих обстоятельств не установили.
Приговором суда подсудимых признали виновными. Им назначили разные сроки лишения свободы - 8, 6 и 5 лет. Причем для подсудимого с наименьшим сроком с применением статьи 63 УК наказание в виде лишения свободы определено условным.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
Ранее в Жамбылской области завершили расследование уголовного дела по факту масштабного мошенничества с "аннулированием" кредитов. В заблуждение ввели 184 человека, которым был причинен ущерб на сумму более 100 млн тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261094-kazahstancy-poteryali-1-2-mlrd-tenge-na-postavkah-produkcii-iz-ptichego-myasa-iz-rossii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах