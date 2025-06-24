100 млн тенге потеряли казахстанцы, втянутые в масштабную схему со "списанием" кредитов

В Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по факту масштабного мошенничества с "аннулированием" кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, женщина организовала масштабную схему мошенничества под видом списания кредитов.

"Обладая высшим юридическим образованием и являясь членом Жамбылской палаты юридических консультантов, женщина пользовалась высоким доверием и авторитетом среди населения.

Особенно уязвимыми оказались представители социально незащищенных слоев, малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры, которые слепо верили обещаниям", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, суть преступной схемы заключалась в том, что женщина предлагала гражданам оформить онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях. При этом она заверяла, что впоследствии через гражданские суды признает данные договоры незаконными, а обязательства - аннулированными.

По ее словам, долги якобы становились безвозвратными. На деле никаких юридических действий не было предпринято. Кредиты продолжали действовать, долги увеличивались, на людей оказывалось давление со стороны коллекторов, арестовывались банковские счета, возникали риски потери имущества.

Установлено, что подозреваемая ввела в заблуждение 184 человека, нанеся ущерб на сумму более 100 млн тенге.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание центральных государственных органов. По поручению прокурора Жамбылской области в ДП региона была создана следственно-оперативная группа. Прокурор лично отслеживал ее работу.

В результате дело объемом свыше 130 томов направлено в суд.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане мошенники представляются юристами и обещают помочь избавиться от долгов или защитить от коллекторов. На деле они просто берут оплату и "исчезают".

Причем в стране начали набирать обороты мошеннические схемы под видом господдержки. Аферисты все чаще выдают себя за посредников, обещающих помощь в получении жилья, списании долгов и кредитов через якобы государственные программы.

Под предлогом "быстрого оформления" или "гарантированного одобрения" они просят перевести деньги, но затем просто перестают выходить на связь, оставляя своих жертв в еще более тяжелой ситуации, чем ранее.